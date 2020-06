Bambini: aree giochi, parchi e centri estivi, riapriranno finalmente lunedì prossimo 

Come sappiamo, all’interno del nuovo Dpcm troveremo molti ‘graditi ritorni’ rispetto alle attività culturali, artistiche, ludiche e sportive.

Fermo restando che le discoteche, le Fiere ed i congressi, come spiega il Dpcm, “Restano sospese sino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi”, vediamo insieme di quali si tratta e come funzionerà e da quando:

La notizia più bella è finalmente per i bambini, costretti dall’orribile quarantena, nella maggior parte dei casi, a restare prigionieri in piccolo appartamenti e in solitudine.

Ebbene – seppure con qualche limitazione – ecco tornare le aree giochi nei verdi parchi, ed all’interno della ville comunali, con giochi, percorsi, scivoli ed altalene ma, soprattutto, anche i centri estivi.

Il via fissato per il prossimo lunedì, 15 giugno, come si legge nel testo: “è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia”.

Inoltre, per la ‘gioia’ dei genitori, “l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia”.

Max