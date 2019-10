Bambini investiti da un Suv: paura in provincia di Torino

Attimi di paura a Chieri, in provincia di Torino, dove questa mattina un Suv ha investito 5 bambini davanti ad un asilo. Ancora da accertare le dinamiche del tragico incidente, ma una prima ricostruzione ha appurato che il veicolo era parcheggiato in leggera salita e si è mosso senza che al momento il conducesse fosse alla guida.

La corsa del Suv è finita contro un gruppo di bambini che si trovavano nei pressi dell’asilo ‘La casa nel bosco’ in Corso Torino. Tre dei bambini investiti sono stati feriti: uno, il più grave, è stato trasportato in codice rosso da un elicottero, gli altri due sono stati portati in ospedali in codice giallo e uno verde. L’auto parcheggiata sarebbe di proprietà di un papà che aveva accompagnato il figlio all’asilo. I carabinieri sono al momento sul posto per accertare le dinamiche dell’incidente.

Notizia in aggiornamento.