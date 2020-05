Barbara D’Urso in onda fino a domenica 14 giugno col suo Live

Barbara D’Urso lo aveva anticipato nei giorni scorsi asserendo che “qui a Mediaset accadono le cose day by day. Noi viviamo così”, e del resto, specialmente in questa fase turbolenta dovuta al coronavirus e all’emergenza che ha sconvolto tutto, non può che essere diversamente.

Pianificazione sì, ma necessità di correggere anche il tiro, se e quando occorre. E quando si parla di palinsesti e programmazione TV, a Mediaset sono sempre pronti a fare variazioni. L’ultima fa riferimento a Live – Non è la D’Urso, che la stessa conduttrice aveva annunciato in chiusura a maggio.

Ma le cose sono cambiate. Ecco come.

Il programma domenicale di Canale 5 continuerà la stagione con l’ultima puntata fino a domenica 14 giugno, anziché questa settimana come si era previsto. Altri quattro appuntamenti di Live, pertanto, prima dello stop. Confermata, invece, la chiusura di Pomeriggio Cinque il 29 maggio.

Guardando agli altri talk in onda la domenica sera su Rai 2 e La7, ricordiamo che Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa terminerà la stagione il 24 maggio mentre Massimo Giletti con Non è L’Arena chiuderà come la D’Urso il 14 giugno.