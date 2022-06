(Adnkronos) – Ryan Gosling in versione Ken manda in tilt i social. Gosling interpreta Ken nel film ‘Barbie’ accanto a Margot Robbie. Il film, come annuncia la Warner Bros, sarà nelle sale tra un anno, il 21 luglio 2023. Sui social, WB pubblica una foto dell’attore nei panni del nuovo personaggio: biondissimo, addominali scolpiti ed elastico dei boxer personalizzati in bella mostra. L’immagine rimbalza da Twitter a Instagram, tra decine di migliaia di retweet e commenti.