Bassetti-Belpietro, scontro su covid e vaccini

(Adnkronos) – Matteo Bassetti contro Maurizio Belpietro. “Ci sono troppe voci contro i vaccini anti-Covid, voci che hanno detto molte cose sbagliate, ‘La Verità’ è sicuramente il principe delle fake news ma ci sono anche altri”, dice all’Adnkronos Salute il professor Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, replica all’articolo pubblicato oggi da ‘La Verità’, ‘Bassetti vuole censurare sé stesso’. “Il problema vero è di avere voci dissonanti e antiscientifiche: pensare che ci sia un giornale che ha fatto della sua linea esistenziale e della sua linea editoriale la lotta ai vaccini, mi lascia perplesso della qualità di quel giornale”, aggiunge.

“E’ Bassetti ad essere il principe delle fake news, ne spara talmente tante che non si guarda più allo specchio”, dice Belpietro all’Adnkronos Salute replicando all’infettivologo. E’ possibile un chiarimento tra lei e il professor Bassetti? “Lui dice sciocchezze – rimarca – va in tv e dice che in California hanno risolto tutto perché hanno vaccinato il 100% delle persone, io ho solo verificato cosa aveva detto in passato. Ho fatto il mio mestiere”.