Bassetti: “Omicron 5 diversa da originale, cambiare nome”

(Adnkronos) – “Chi cura e ha curato Covid-19 in questi ultimi 2 anni sa che Omicron 5”, la sottovariante BA.5 super contagiosa che si prevede diventerà dominante anche in Italia, “non c’entra nulla con l’originale”, il virus Wuhan. “Omicron 5/22 sta al Covid/20 come una faringite sta a una polmonite. Possono essere entrambe impegnative, ma sono due infezioni molto diverse. Andrebbe cambiato il nome”. E’ la provocazione lanciata via Twitter da Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.