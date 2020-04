Bella Thorne ‘inganna’ la quarantena con i selfie sexy: in visibilio i suoi followers

Evidentemente su Instagram è in atto una sfida tra ‘Belle’, a colpi di sexy selfie.

Pochi giorni fa infatti era stata Bella, la più piccola delle sorelle Haidid, a ‘regalare’ ai suoi fan una ‘personale fotografica’ (che abbiamo pubblicato), dove appariva in tutta la sua scultorea bellezza, sotto un cappotto giallo. Se si sia trattato di un ‘guanto’ di sfidano lo sappiamo fatto è che, oggi, è capitato qualcosa di simile.

“Oggi splende il sole e sono felice…”

Stavolta a ‘giocare’ con le sue grazie è stata la 22enne Bella Thorne la quale, fra un top azzurro e una tutina rossa, scrivendo che “Oggi splende il sole e questo rende il mio cuore felice”, Bella si è divertita a provocare i suoi ‘caldi’ ammiratori.

Dai film Disney alle pellicole e luci rosse

A motivare la bellezza di ben 22 milioni di follower pronti a seguirla sulla sua pagina social, l’inaspettato quanto ‘audace’ cambio di marcia artistico attuato dalla Thorne la quale, da enfant prodige per la Disney amata dai bambini – ha poi finito per far ‘innamorare’ anche i loro ‘papà’, scegliendo il mondo hard, trasformandosi in una regista a luci rosse…

Max