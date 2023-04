Benedetta Rossi, la famosa food star a Zoomarine il 16 aprile per inaugurare la nuova serie animata Super Benny

Il suo punto di forza in cucina? Tutto, ma proprio tutto, passando dai primi piatti ai dolci. Non è un caso, quindi, se Benedetta Rossi sia diventata la food star tra le più famose d’Italia e sarà proprio lei, il prossimo 16 aprile al Parco Zoomarine, ad inaugurare ufficialmente le nuove attività targate Soluna Experience ispirate alla serie animata Super Benny, il cartoon che l’ha resa ancora più celebre e dedicato alla sua famiglia con le loro voci originali (in onda sul canale televisivo Frisbee).

Per la gioia dei bambini , e anche delle mamme, Super Benny sarà protagonista: nell’area meet & greet dove incontrare per l’occasione le mascotte ufficiali della serie di grande successo, nell’area kids con giochi digitali e un orto dove i bambini possono giocare e scoprire le proprie abilità da piccoli chef. nell’area ristorante interamente brandizzata. Insieme a Talks Media, agenzia di riferimento per Fatto in Casa da Benedetta, Soluna Experience veicola attività esperienziali sostenibili volte a sensibilizzare i bambini e le loro famiglie al rispetto del pianeta.

“La presenza di Benedetta Rossi a Zoomarine ci rende profondamente orgogliosi del lavoro svolto” afferma Tonio Cancemi, Head of Project di Soluna Experience.

Fortemente voluto dal direttore generale del Parco Alex Mata, questo progetto prevede una serie di iniziative aventi la finalità di aiutare le giovani generazioni a comprendere l’importanza di mangiare in modo sano ed equilibrato grazie al Menù ispirato alla blogger. Durante la giornata previsti anche una serie di laboratori dedicati ai futuri piccoli chef nel rispetto dell’ambiente.

Tra le novità e le nuove attrazioni del parco per il 2023 c’è da sottolineare la nascita di un giovane esemplare di Alpaca, nato da mamma Niobe che è dolcissima come il suo cucciolo, e l’ennesimo salvataggio di una tartaruga marina Caretta caretta, arrivata al Centro di Primo Soccorso della Fondazione Zoomarine da Montalto di Castro, dove è stata trovata spiaggiata dagli operatori della rete regionale Tartalazio e che ora è sotto osservazione di veterinari e biologi del parco che la seguono con amore e dedizione, speranzosi di poterla rimettere al più presto in libertà.

