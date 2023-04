Berlusconi ricoverato, dodicesimo giorno in terapia intensiva

(Adnkronos) – Dodicesimo giorno di ricovero in terapia intensiva cardio-toraco-vascolare per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. A quanto si apprende da ambienti ospedalieri, l’ex premier ha trascorso una notte “tranquilla”, l’undicesima nel reparto dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato lo scorso 5 aprile per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Il prossimo bollettino medico sulle condizioni dell’ex premier non è previsto prima di domani.