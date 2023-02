Biblioteche Roma, il sindaco Gualtieri: “Un Cda prestigioso per il rilancio dell’istituzione”

“Competenza e professionalità sono stati i criteri che ci hanno guidato nella nomina del Cda dell’Istituzione Biblioteche di Roma, che adesso torna finalmente a poter guardare con fiducia al futuro” , ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri.

“Ringrazio Vittorio Bo per averci aiutato a gestire una fase delicata come quella del commissariamento e che ci ha accompagnato fino all’ordinanza di oggi.

Le biblioteche di Roma – ha proseguito il primo cittadino – guidate da un Presidente come Giovanni Solimine e da un Cda tanto prestigioso, sono centrali per il nostro disegno di rilancio culturale della città, come dimostrano gli investimenti per riqualificare decine di sedi e per aprirne di nuove.

Con i libri e le tante iniziative delle nostre biblioteche – ha concluso – vogliamo garantire un servizio quanto più diffuso, potenziandolo come tutta la rete di presidi culturali della Capitale”.

Max