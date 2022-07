Biden di nuovo positivo, il medico: “Torna in isolamento”

(Adnkronos) –

Biden è oggi di nuovo positivo al Covid e torna in isolamento. Lo rende noto la Casa Bianca diffondendo una nota del medico personale del presidente, Kevin O’Connor che precisa che il presidente americano fosse risultato negativo diverse volte da martedì a ieri. Questo effetto “rebound”, letteralmente rimbalzo, della positività, spiega il medico della Casa Bianca, è stato osservato in “una piccola percentuale” in pazienti sottoposti, come Biden, alla cura antivirale. “Il presidente non presenta di nuovo sintomi e si sente bene” aggiunge il medico, sottolineando quindi che per il momento non si riprenderà la terapia. Nei giorni scorsi era stato annunciato che Biden avrebbe indossato la mascherina per 10 giorni.