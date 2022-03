Biden sarà a Bruxelles il 24 marzo sia per il Consiglio Ue che per il vertice Nato. Stoltenberg: “L’America del Nord e l’Europa devono stare unite”

“Joe Biden crede molto nella diplomazia diretta, ‘faccia a faccia’, ed il vertice della Nato la prossima settimana a Bruxelles, sarà l’opportunità di riaffermare il nostro ferreo sostegno ai nostri alleati, da quando è iniziato l’attacco della Russia”. Con queste parole poco fa Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca, ha annunciato che il presidente americano, Joe Biden, intende presenziare personalmente al vertice di Bruxelles, previsto per il 24 marzo. Ci riferiamo ovviamente al vertice straordinario della Nato che – come confermato oggi dal Segretario generale Jens Stoltenberg – si svolgerà la prossima settimana, ed avrà al centro del confronto di tutti i leader presenti, lo sviluppo del conflitto fra Russia ed Ucraina.

La Casa Bianca: “Biden parteciperà anche al Consiglio europeo per discutere le nostre comuni preoccupazioni sull’Ucraina”

Ricordiamo inoltre che, lo stesso giorno (sempre il 24 marzo), avrà luogo anche il Consiglio europeo, e stasera Psaki ha confermato che Biden “parteciperà anche al Consiglio europeo per discutere le nostre comuni preoccupazioni sull’Ucraina, compresi gli sforzi transatlantici per imporre costi economici alla Russia, fornire sostegno umanitario a chi è colpito dalla violenza ed affrontare altre sfide collegate al conflitto”. Infine, rispondendo a se è previsto un incontro di persona fra Biden ed il presidente Zelensky, Psaki ha precisato: “Stiamo finalizzando il piano del viaggio”.

Stoltenberg (Nato): “In questo momento critico, l’America del Nord e l’Europa devono continuare a stare unite”

Come dicevamo l’annuncio del vertice del 24 marzo, è stato dato sempre oggi dal Segretario generale della Nato, Stoltenberg, che via Twitter ha scritto: “Ho convocato un vertice straordinario della Nato il 24 marzo per discutere dell’invasione russa dell’Ucraina, del nostro forte sostegno all’Ucraina e dell’ulteriore rafforzamento delle deterrenza e difesa della Nato. In questo momento critico, l’America del Nord e l’Europa devono continuare a stare unite”.

