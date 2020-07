Biglietti gratis per Aquafan, Italia in Miniatura, Oltremare: ecco dove ottenerli

L’estate è nel vivo e alcune località turistiche italiane sono di nuovo gettonatissime, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza coronavirus e al lockdown recentemente terminato.

Fra le località più ricercate ci sono sicuramente quelle della riviera romagnola, dove tantissimi turisti stanno iniziando ad affollare spiagge, strutture ricettive e parchi di divertimenti.

Per chi fosse intenzionato a visitare questa bella zona d’Italia, potrebbe essere interessante sapere che esiste la possibilità di ottenere dei biglietti scontati e delle esclusive offerte per entrare in parchi divertimento come Aquafan, Italia in Miniatura, Oltremare e tanti altri. Vediamo come ottenere i biglietti gratuiti.

Biglietti gratuiti e offerte su Today: ecco tutti gli sconti e le promozioni dell’estate

Sul circuito giornalistico Today.it sono state presentate le offerte, le promozioni e la possibilità di ottenere biglietti gratuiti per tantissime strutture, parchi di divertimento e località interessanti della riviera romagnola.

Con tutte le offerte disponibili sul sito shop.today.it, facciamo ora un riassunto delle possibilità più interessanti.