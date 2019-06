Billy Drago è morto da ‘intoccabile’

E’ morto da ‘intoccabile’, nel senso che tale fu la potenza del suo personaggio nella celebre pellicola di Brian De Palma, dove era Frank Nitti, ‘tirapiedi’ del boss Al Capone, che da allora pur essendo stato comunque un ottimo attore, Billy Drago nell’immaginario collettivo era comunque associato all’infido Nitti.

Billy e gli inizi come stuntman

Nel corso della sua lunga carriera William Eugene Burrows (questo il suo vero nome), come dicevamo ha interpretato decine di ruoli di rilievo, apparendo in oltre 100 pellicole.

Nato nel Kansas da una famiglia di origini romene, il suo debutto è come stuntman. Approdato poi a New York in cerca di fortuna, William ha iniziato la sua lenta ‘scalata’ all’olimpo hollywoodiano diventando Billy Drago.

Se nei cinema abbiamo avuto modo di vederlo in film come ‘Invasion USA’, ‘Il cavaliere pallido’ di Clint Eastwood, ‘Le colline hanno gli occhi’, ‘Mysterious Skin’ e molti altri ancora, è tuttavia soprattutto grazie alla televisione che l’attore ha avuto il maggior impatto popolare.

Billy è infatti comparso in diverse serie di grande successo, come ‘Walker Texas Ranger‘, ‘Streghe‘ (per ben 5 stagioni consecutive), ‘Moonlighting‘, ‘Hill Street giorno e notte‘, e ‘X File‘.

Purtroppo, malgrado non fosse troppo anziano (aveva 72 anni), è stato colpito da un brutto ictus nella sua casa di Los Angeles, dal quale non avuto scampo…

