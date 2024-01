Bimba di 5 anni lanciata dal terrazzo al primo piano dal padre che poi si butta. E’ successo ieri sera a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia. Sul posto sono accorsi i vicini che hanno dato l’allarme e soccorso la piccola che è stata trasportata in ambulanza in ospedale a Treviso dove è ricoverata non in pericolo di vita. Non è stato possibile utilizzare l’elisoccorso per la fitta nebbia.

Bimba di 5 anni lanciata dal terrazzo dal padre che poi si butta: non è in pericolo di vita

In ospedale anche il padre piantonato dai carabinieri che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione il dramma è avvenuto nella casa dove vive l’uomo: separato dalla moglie, aveva con sé la piccola in questi giorni di festa. Una zona residenziale, con villette circondate da giardini e palazzine.

Il racconto di uno dei vicini intervenuti

A riportare frammenti di quanto accaduto alcuni vicini di casa. Un uomo ha raccontato ai giornalisti di aver sentito rumori già la sera prima e ha chiamato subito i soccorsi quando ieri ha avvertito nuovamente rumori. Il padre secondo la testimonianza, avrebbe chiuso sul terrazzo la piccola. “Poi quando la bambina ha iniziato a battere, dando dei pugni, io sono corso giù in giardino per vedere se potevo fare qualcosa e nel mentre lui è uscito e l’ha lanciata. Poi si è buttato subito lui”.

“Non ho visto tutta la scena, – ha specificato poi uno dei residenti intervenuti – perché mentre scendevo lui l’ha buttata. Il mio confinante gridava ‘l’ha buttata, l’ha buttata’. A quel punto in qualche modo alcune persone sono riuscite a raggiungere la piccola che piangeva. Era traumatizzata balbettava, poi si è un po’ tranquillizzata e rispondeva alle domande”. Il padre? “Girava a petto nudo e diceva cose sconnesse, frasi senza senso”.

Il sindaco: “Il padre non era un ‘caso sociale'”