(Adnkronos) – L’Ambasciata d’Italia al Cairo e il Consolato Onorario a Sharm el Sheik hanno ottenuto i permessi necessari per consentire alla compagnia assicurativa l’invio di un volo per riportare in Italia i due coniugi palermitani e la salma del figlio, il piccolo Andrea Mirabile, morto a sei anni nel resort dove la famiglia era in vacanza. Lo fanno sapere fonti della Farnesina.