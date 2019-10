Bimbo precipitato a scuola: dichiarato morto…

Come era purtroppo intuibile, per il bimbo milanese di 6 anni accidentalmente precipitato da un pianerottolo della scuola ‘Giovanni Battisti Pirelli’, purtroppo non c’è più niente da fare.

Stamane alle 9.53 i medici hanno avviato lo scrupoloso iter per la morte cerebrale. Come da prassi questo tipo di accertamento richiede molte ore di osservazione ed accurati controlli. Poi la decisione di ‘staccare le macchine’ ed eventualmente, se possibile, procedere poi all’espianto degli organi…

Aggiornamento ore 18.30

E’ giunta ora la notizia che il piccolo è stato dichiarato morto. A causare il decesso la gravità delle ferite riportate al capo nella caduta, e per questo non sarà eseguita l’autopsia. Ovviamente con l’ufficializzazione dell’avvenuto decesso è cambiata l’ipotesi di reato: dunque non più lesioni colpose a seguito di omessa vigilanza, ma omicidio colposo che, al momento è ancora a carico di ignoti.

Se ad oggi all’interno del fascicolo depositato nella procura milanese non vi sono iscritti, alla luce della nuova situazione il pm Letizia Mocciaro ha iniziato a vagliare alcune posizioni, e non è quindi da escludere di qui a qualche ora sul registro degli indagati, la comparsa dei primi iscritti…

