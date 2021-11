Black Friday 2021: sebbene i grandi gruppi abbiamo iniziato con le offerte, il ‘D-day’ cadrà venerdì 26 novembre

Non è soltanto il ‘D-day’ dei tanti ‘appassionati’ di elettronica e game ma, molto più collettivamente, una buona occasione per acquistare a buon mercato l’agognato televisore di ultima generazione, così come il notebook per i figli, o lo smartphone per sostituire l’ormai logoro modello precedente.

‘Black Friday’, l’occasione per acquistare a prezzo scontati. La PlayStation 5 l’oggetto più ambito

Così da anni, grazie al ‘Black Friday’ quando, E-commerce in primis, i prezzi subiscono anche ‘importanti’ ribassi, milioni di utenti (in tutto il mondo), possono finalmente dare ‘un senso compiuto’ ai sacrifici economici che fai spese comportano.

Come nel caso della costosa ‘Playstation 5’ (nella foto) l’ultima della serie la quale, malgrado costi oltre i 500mila euro, è richiestissima, Anche perché, nell’ambito della crisi dei ‘componenti’, che ha creato notevoli disagi all’industria elettronica, ed anche a quella automobilistica, questo nuovo modello d Playstation è divenuta fra l’altro ‘introvabile’.

‘Black Friday’, a rendere appetibile l’evento, ribassi che variano da 5 fino al 75% rispetto al ‘cartellino’

Del resto, come dicevamo, si parla in ogni caso di sconti non indifferenti che, da un minimo del 5%, nel caso di taluni articoli possono raggiungere addirittura il 75%.

‘Black Friday’, sebbene i grandi gruppi abbiamo iniziato con le offerte, il ‘D-day’ cadrà venerdì 26 novembre

Riguardo al giorno in cui scatterà l‘atteso evento, benché le grandi catene (da Mediaworld a Unieuro, da Amazon a Euronics), abbiano già da giorni catturato l’attenzione degli utenti, postando sulle loro pagine ufficiali diverse offerte, in realtà il ‘venerdì delle grandi occasioni’, cadrà alla fine di novembre, l’ultimo venerdì: il 26.

Max