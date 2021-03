Blitz antidroga a Ponte di Nona: arresti e procedimenti

Blitz alle prime luci dell’alba quest’oggi a Ponte di Nona, a Roma est, laddove i carabinieri hanno messo in atto una maxi operazione volta a smantellare una vera e propria piazza di spaccio gestita da una organizzazione criminale che ha portato a 44 indagati e 22 misure cautelari per un’indagine nata nel 2018, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Roma.

I militari dell’Arma hanno accertato l’esistenza di una associazione criminale composta da quattro livelli, strutturati in maniera piramidale. I due leader, giovanissimi ma con un curriculum criminale già noto, avevano ideato un sistema dagli ingranaggi rodati come una vera azienda. Durante la fase investigativa, l’attività ha consentito di arrestare 19 persone in flagranza di reato, denunciarne 3 a piede libero e segnalare come assuntori 34 individui, nonché di recuperare e sequestrare quasi 35 chili tra hashish, cocaina e crack.

A evidenziare la portata dell’intervento è stato il Maggiore Marco Beraldo, Comandante della Compagnia Carabinieri di Tivoli.