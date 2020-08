Bob Sinclar: “Sbagliato vietare il ballo in discoteca”

L’emergenza non ha frenato la voglia di ballare. È chiaro ovunque: nei locali all’aperto, in quelli sulla spiaggia, anche in quelli chiusi per il mancato rispetto delle regole. Ok ballare, ma a distanza. E con la mascherina. Uno scenario che nelle discoteche italiane sembra fantasia. Le mascherine nel migliore dei casi diventano braccialetti, le distanze si azzerano e i locali chiudono.

Impossibile però vietare il ballo, che fa rima con divertimento, alle persone. Ne è convinto il noto dj Bob Sinclar, che in un’intervista a Repubblica ha detto la sua sulla questione: “Il distanziamento sociale è l’opposto di quello che significa stare insieme. Come puoi chiedere a chi ama ballare di mantenere una certa distanza dagli amici? La regola è ‘goditi l’attimo’. Non ho un consiglio migliore”.

Un ulteriore incremento dei casi di positività potrebbe portare a nuove chiusure. Tra i locali a rischio anche le discoteche. Una chiusura che, secondo Bob Sinclar, sarebbe un vero e proprio disastro: “Non solo per l’economia, ma per lo stile di vita di tutti. Godere della possibilità di ballare sulla musica con gli amici è una delle chiavi di una vita felice. Il nostro umore è al minimo, non è il momento giusto per togliere alla gente la libertà di ballare”, ha spiegato il Dj.