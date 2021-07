E’ di 50 euro l’anno l’aumento medio delle bollette di luce e gas da questo mese di luglio. Una cifra che poteva essere molto più alta se il governo non avesse deciso di intervenire per alleviare la stangata con un contributo da 1,2 miliardi di euro. Il rincaro delle tariffe, valido fino a settembre, è fissato così al 15,3 per cento per il metano e al 9,9 per cento per l’elettricità.