Bonus colf, badanti e lavoratori domestici: parte la domanda sul sito Inps

E’ stata aperta sul sito Inps la procedura per fare domanda per il cosiddetto Bonus colf, badanti e lavoratori domestici: stiamo parlando di un bonus da 500 euro per due mesi che per appunto spetta a tutti quei soggetti inquadrati nella figura di colf, badanti e lavoratori domestici.

Quali sono i requisiti? Come fare? Quali sono i moduli e le tempistiche per il Bonus colf, badanti e lavoratori domestici? Ecco tutte le indicazioni.

Bonus colf, badanti e lavoratori domestici: via alla domanda sul sito Inps, ecco come fare

È attiva la procedura online sul sito dell’Inps per presentare la domanda e richiedere il bonus colf e badanti, che concerne l’indennità da 500 euro per i lavoratori domestici per i mesi di aprile e maggio, che verrà pagato in un’unica soluzione da 1000 euro.

Si sta parlando come noto di una delle misure inserite dal Decreto rilancio per far fronte all’emergenza Covid-19.

Il bonus spetta ai lavoratori domestici, colf e badanti con uno o più regolari contratti di lavoro alla data del 23 febbraio 2020. Quali sono le condizioni per rientrare nel provvedimento?

Tra i requisiti, una durata di almeno 10 ore settimanali (anche sommando più contratti) e il non essere conviventi con il datore di lavoro.

Il bonus spetta anche a chi riceve il reddito di emergenza di cittadinanza, ma solo se l’ammontare è inferiore ai 500 euro al mese. In questo contesto l’assegno verrà aumentato fino a raggiungere i 500 euro.

L’indennità non sarà invece riconosciuta a chi ha altri contratti di lavoro non domestico, a chi riceve una pensione né a chi riceve già altre indennità del Decreto rilancio.

La categoria del bonus riguarda circa 625 mila badanti, colf e lavoratori domestici. Per questa misura il governo ha pensato ad un limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro.

La domanda per il bonus da 500 euro deve essere presentata dai lavoratori domestici titolari del contratto, sia attraverso il sito dell’Inps che via Caf e patronati.

La procedura sul sito Inps è attiva dalle scorse ore: per richiedere il bonus colf e badanti serve autenticarsi, utilizzando il proprio Spid o il pin personale. Una volta fatta l’autenticazione si possono consultare le guide per la corretta compilazione della domanda.

Il bonus verrà poi riconosciuto in un’unica soluzione con un versamento da 1000 euro, la somma delle due indennità da 500 euro previste dal bonus stesso

