Bonus di 40 euro in busta paga cos’è: possibile con Legge di Bilancio. Ecco come, quando e come fare

cos’è il bonus di 40 euro: può arrivare con la Legge di Bilancio 2020. Ecco come e a chi spetta

Tutto nasce in ambito delle decisioni legate alla Manovra partorita dall’esecutivo giallorosso.

Tra le misure chiave della Legge di Bilancio c’è la riduzione del cuneo fiscale che secondo il vice ministro all’Economia, Antonio Misiani, avrà ripercussioni sui lavoratori dipendenti che potrebbero ricevere ogni mese un bonus da 40 euro in busta paga.

Non si sa se la somma verrà erogata in un’unica tranche da 500 euro o in rate mensili da circa 41 euro.

Si tratterebbe comunque in ogni caso di una operazione legata allaLegge di Bilancio che potrebbe arrivare nell’estate del 2020. Ma per chi?

A chi spetterebbe il Bonus 40 euro in busta paga? Ecco quali sono, o sarebbero, i requisiti.

Non tutti i cittadini italiani potrebbero beneficiare del bonus da 40 euro in busta paga. Stando a quanto emerge intorno agli sviluppi della Legge di Bilancio riguarderebbe soltanto gli italiani con redditi inferiori ai 26.000 euro annui.

In pratica, si noti, coloro che hanno fino ad ora beneficiato degli €80 di Renzi. L’estensione del bonus da 40 euro a questa platea, ha concluso Misiani, porterà sulla busta paga degli italiani 500 euro in più ogni anno.