Bonus Vacanze 2020: cos’è, come richiederlo, quanto a famiglia

Fra le misure straordinarie che il governo sta studiando per rilanciare l’economia italiana, potrebbe esserci un intervento dedicato alla stagione turistica e alle vacanze. Mentre si avvicina l’estate, quello a cui si sta pensando sarebbe un vero e proprio bonus vacanze a famiglia, spendibile nella bella stagione.

Questa misura è legata agli altri interventi per rilanciare il turismo e considerando che le aziende del settore dovranno già affrontare investimenti e la crisi. Ma è chiaro che se gli italiani non avranno soldi da spendere in vacanze e svago, tutto il comparto andrebbe in sofferenza.

Bonus Vacanza coronavirus: a quanto ammonta, dove richiederlo, modulo di domanda, come spenderlo

Mentre il sottosegretario del Mibact, Lorenza Bonaccorsi, ha assicurato che si potrà “andare al mare” la prossima estate, e sono al vaglio diversi sistemi per garantire la sicurezza in particolare negli stabilimenti balneari, con mascherine e l’ipotesi di box in plexiglass fra gli ombrelloni, si sta studiando anche una misura per far affluire dei fondi direttamente nelle tasche dei cittadini.

Dovrebbe ammontare a 5 miliardi il budget per il turismo nel decreto Aprile. Il settore vale il 13% di tutto il Pil e per salvaguardarlo si starebbe pensando ad un bonus vacanza da 300 euro a famiglia.

In base a quanto si apprende da La Stampa, il bonus avrebbe il vincolo di essere spendibile nelle sole località turistiche italiane, e il governo starebbe valutando due alternative.

La prima ipotesi è quella di fornire credito di imposta da usufruire nella dichiarazione dei redditi del 2021, ma la Bonaccorsi ha ammesso che sarebbe meglio dare direttamente liquidità alle famiglie. Al momento si ipotizza una cifra di 300 euro, svincolata dalla durata della vacanza che si intende fare.

Considerando che al momento si tratta di sole ipotesi, non vi sono conferme sulle cifre e neanche vi sono informazioni su come si potrà fare richiesta del bonus vacanze. È chiaro comunque che sarà un’estate diversa: fra budget limitati, mascherine e distanziamento sociale.