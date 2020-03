Borrelli: “Distanza anche in famiglia, ed uscite solo se serve”

“Dobbiamo fare un sacrificio tutti quanto in questo periodo, la regola principale è mantenere le distanze anche in famiglia. Io mi sono permesso di impormi regole anche in casa, credo sia nell’interesse di ognuno di noi”.

Così il Commissario straordinario, cercando di rispondere alle numerose domande rivoltegli dalle parsone comuni. Ovviamente, rientrati dalla spesa, è importante prima di tutto cambiarsi gli abiti, quindi lavarsi bene braccia, mani e viso, e poi salutare i propri cari.

“Si esce solo se abbiamo validi motivi per farlo”

Numerose poi le domande poste Borrelli circa quando e come uscire a casa: “E’ chiaro che anche le valutazioni saranno adeguate da parte delle forze dell’ordine, però se la regola è non uscire o uscire lo stretto necessario bisogna avere una valida ragione”.

“Ok far uscire il cane per i bisogni ma in solitudine”

Come ha poi aggiunto il Capo della Protezione Civile “Portare il cane a fare i bisogni secondo me è una motivazione valida, ma è importante evitare assembramenti. Mi rendo conto poi che in famiglia c’è promiscuità e vicinanza e che si tende ad abbassare le barriere protettive, ma un po’ di prudenza sana non fa male a nessuno”.

