Boxe: Pesi massimi, Otto Wallin vince e convince e punta al titolo mondiale

Il contendente svedese dei pesi massimi Otto Wallin (22-1, 14 KO) ha continuato a rafforzare la sua reputazione come uno dei migliori pugili lo scorso sabato (20 febbraio) sconfiggendo il rivale di divisione Dominic Breazeale con una decisione unanime di 12 round. La sfida, trasmessa a livello nazionale su SHOWTIME, ha visto Wallin fuori combattimento Breazeale 232-91.

“Breazeale è stato un buon passo avanti per me”, ha detto Wallin, dopo l’incontro. “Ho mantenuto la mia tattica e l’ho eseguita in modo efficace. Sapevo come condurre il match cosa dovevo fare e ho approfittato dei miei punti di forza. Sono contento di come mi sono esibito contro un grande nome e di essere stato in grado di farlo su una grande piattaforma come Showtime, in modo che il mondo potesse vedere da solo che sono una forza in questa divisione “.

Wallin ha catturato per la prima volta l’attenzione del mondo della boxe quando contro l’imbattuto campione dei pesi massimi WBC Tyson Fury, lo costrinse alla battaglia più dura della sua carriera, infliggendo uno squarcio di 47 punti sopra l’occhio di Fury prima di cedere alla decisione dopo i 12 round. Dopo quella straordinaria prestazione, lo scorso agosto si è imposto in 5 round su un avversario difficile come Travis Kauffman.

Dopo la sua esibizione impressionante contro Breazeale, Wallin dice che punta ad aggiungere altri grandi nomi al suo curriculum.

“Il mio obiettivo finale è diventare il campione mondiale dei pesi massimi e, a tal fine, non mi tirerò indietro da nessuna sfida che mi ostacoli”, ha detto Wallin. “Sento di poter battere qualsiasi grande uomo nello sport.

Ovviamente, mi piacerebbe una sfida ai tre grandi, Fury, Joshua o Wilder, così come Ruiz, ma non vedo nessuno sopra di me nelle classifiche che mi fanno riflettere. Sono forte, intelligente e veloce, e sono pronto a fare un passo avanti ed essere riconosciuto come uno dei migliori pesi massimi del mondo “.