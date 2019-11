Brescia, conferenza Grosso: “Balotelli? Ha grandissime doti”

Il nuovo allenatore del Brescia, Fabio Grosso, si è presentato in conferenza stampa. Diversi i temi toccati, a partire dal gruppo che ha trovato: ““Ho trovato un gruppo disponibile, con tante caratteristiche. C’è un bel mix, sappiamo che il campionato è complesso. Ci saranno tanti momenti difficili come quello che sta attraversando, già dal prossimo match abbiamo l’intenzione di mettere fieno in cascina. Riusciremo a raggiungere l’obiettivo”.

“Tonali? Credo tanto in lui”

Grosso ha poi parlato di Mario Balotelli: “Io l’ho intravisto da ragazzino, all’Inter. Si intravedevano grandissime doti. Questo sport ti mette dentro un frullatore, poi per qualche errore fatto in passato ti metti al centro. Ti devi costruire una corazza che ti difende dagli attacchi. Credo sia un ragazzo generoso e sorridente, vedo un potenziale enorme. A tratti è stato in grado di dimostrarlo, insieme sono convinto che potrà dimostrare il suo grande valore. L’unico neo rimane la continuità, cercheremo di sfruttarlo al meglio”.

Chiusura su Tonali: “Per assurdo, dobbiamo sfruttare le caratteristiche dei debuttanti, per mettere dentro tutto quello che si ha. Credo in loro, in lui”, ha concluso Grosso.