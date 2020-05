Emergenza Venerdì 1 maggio per i vigili del fuoco che hanno dovuto intervenire per sedare un incendio scatenatosi a Sesto San Giovanni in via Catania.

A bruciare è stata la cantina di un condominio, che nella mattinata ha preso fuoco generando una densa coltre di fumo nero.

Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha estinto il rogo nell’arco della mattinata.

Fortunatamente non sono stati registrati feriti.