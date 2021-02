Buon compleanno Valentino

Valentino Rossi taglia il traguardo dei 42 anni, molti dei quali trascorsi tra competizioni motociclistiche e nonostante la “vecchiaia” in termini sportivi, la voglia di mettersi in gioco contro avversari molto più giovani e affamati di lui non passa.

Lo spirito combattivo del centauro italiano è intatto, nonostante la fama, i record, i guadagni, le delusioni. Ciò che avrebbe assopito la voglia di un qualsiasi pilota non ha avuto effetto su di lui, ma d’altronde se così non fosse non sarebbe Valentino Rossi.

Lo stesso Graziano, il padre, commenta così questa ennesima stagione in motoGp: “Può sembrare che Valentino corra ancora per battere qualche record, per fare il fenomeno, quello che non si arrende all’età. E non è mica vero. Lui ha voglia e gusto come in quei primi anni. È per questo che lo fa“. Il passaggio al team satellite della Yamaha non sarà demotivante, anzi. “Dal punto di vista emotivo-sportivo può essere un passo avanti. Perché lì avrà materiale di primissimo ordine, senza la responsabilità dei piloti ufficiali. E questo può contare molto. Non vorrei dirlo, ma quest’anno sono molto ottimista“.

Un altro VR molto famoso si è unito agli auguri, è il Vasco nazionale che si è così espresso sulle 42 candeline del Vale: “Nelle curve come nel rock… È il ritmo quello che conta. Happy Birthday Valentino. È un tale fenomeno che non so neanche più come descriverlo. Io gli voglio molto bene anche come persona, è un ragazzo eccezionale anche umanamente“.

Non ci resta che unirci agli auguri e a sperare in una grande stagione sportiva del pilota italiano che più ha fatto sognare le ultime 2 generazioni di amanti del motociclismo sportivo.