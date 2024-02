Caccia ed uso del piombo – “La Commissione Europea ha aperto una procedura d’infrazione contro l’Italia”, rivela l’Oipa

La Commissione Europea ha avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia in materia di caccia e sull’uso del piombo nelle munizioni.

A renderlo noto è stata l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa).

Dunque, prosegue la nota diffusa dall’Associazione animalista, “La Commissione lamenta il mancato rispetto della Direttiva Uccelli e il Regolamento Reach nelle modifiche introdotte nella disciplina venatoria italiana. L’Italia ora ha due mesi per rispondere e colmare le lacune rilevate. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato”. E “L’avvio della procedura d’infrazione – si legge ancora – fa seguito all’accoglimento, da parte della Commissione, delle osservazioni su quanto previsto in materia venatoria dalla legge di bilancio n. 197/2022 e alla successiva procedura Pilot.

Caccia, la procedura Ue contro l’Italia: La procedura riguarda in special modo il divieto di munizioni al piombo nelle zone umide”

In particolare, la procedura riguarda in special modo il divieto di munizioni al piombo nelle zone umide, che un decreto congiunto dei ministri Pichetto Fratin e Lollobrigida e il Decreto Asset hanno raggirato, consentendo l’attività venatoria anche dove vietata.

Le contestazioni della Commissione riguardano inoltre la caccia in periodo vietato, nelle aree protette e altri aspetti rilevanti in questo ambito.

Caccia, la procedura Ue contro l’Italia: da considerare la migrazione pre-riproduttiva e, ‘peggio’, l’inerzia italiana in tema di lotta al bracconaggio

Ma non solo, si aggiunga a tutto ciò anche l’inchiesta aperta dall’Europa sui calendari venatori, sull’abbattimento di specie in stato di conservazione negativo, sulla caccia durante la migrazione pre-riproduttiva e sull’inerzia italiana in tema di lotta al bracconaggio.

Caccia, la procedura Ue contro l’Italia, l’Oipa: “Vanno riviste subito le norme che trasformano l’Italia in un Far West, dove i cacciatori possono intervenire ovunque”

“L’intero sistema venatorio italiano, irrispettoso delle direttive europee, è sotto accusa”, commentano ancora dall’Oipa. Dunque, “Occorre che Governo e Parlamento fermino la proposta di legge Bruzzone (Lega), che peggiora le materie contestate, e metta in regola la normativa italiana sulla tutela di uccelli e fauna selvatica”.

Quindi, conclude la nota stilata dagli animalisti, “Auspichiamo che i Ministeri vogliano mettere mano alla materia quanto prima. Vanno riviste subito le norme che trasformano l’Italia in un Far West dove i cacciatori possono intervenire sempre e ovunque, anche nei parchi e nelle aree urbane».

Ecco il dispositivo che avvia la procedura d’infrazione (tratto da https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_24_301)

