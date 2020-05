Calano finalmente le vittime di Covid-19 nel Paese. Meno contagi, da domani il via ai test sierologici

Intanto, cosa che non accadeva dall’ormai lontano 9 marzo, nelle ultime ore è stato registrato un deciso calo delle vittime (165), che portano a 30.560 i morti in Italia per coronavirus.

Da domani la ‘campionatura’ attraverso i test sierologici

Nel corso della conferenza stampa Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute – come approvato dal Cdm – ha annunciato che da domani partiranno “immediatamente i testi sierologici, che permetteranno di scattare una fotografia dello stato di salute degli italiani esclusivamente rispetto al Covid-19. La campionatura confermerà quello che gli scienziati dicono e cioè che l’80% della popolazione non e’ venuta in contatto con il virus”.

Con i 2.000 registrati nelle ultime 24 ore, ecco che i guariti sono arrivati a 105.186.

I positivi, con 1.518 in meno registrati da ieri, ora sono 83.324.

Sempre meglio le terapie intensive, oggi a 1.027 costretti alla respirazione meccanica mentre, i pazienti ricoverati con sintomi sono 13.618).

Infine, le persone in isolamento domiciliare attualmente sono 68.679, a fronte dei 219.070 casi totali dell’emergenza.

Nel dettaglio, ecco la situazione nelle regioni italiane

Max