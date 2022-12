Calcio, Roma, in sospeso il rinnovo di Zaniolo?

Il rinnovo di Zaniolo, con la Roma, con contratto in scadenza il 30 giugno 2024, resta in sospeso. Tutto pare rinviato alla fase finale di stagione quando entrambe le parti, ma in primis la Roma, avranno un quadro chiaro per il futuro della squadra.

La Roma accetta di arrivare a un anno dalla scadenza del contratto con un prezzo del cartellino dimezzato rispetto ai sessanta milioni che il club giallorosso avrebbe chiesto per il giocatore in estate. Un rischio calcolato, perché nei contatti con il procuratore Vigorelli, Pinto ha preso atto con piacere della voglia di Zaniolo di rimanere in giallorosso.