Calcio – Serie A: Roma ko con l’Atalanta, una sconfitta che bruc

Non siano tra quelli che considerano le statistiche di una partita come il vangelo del calcio ma certi numeri fanno davvero impressione.

Rileggendo i dati di Roma-Atalanta emerge che la squadra di Mourinho ha tirato in porta ben 21 volte inquadrando lo specchio della porta soltanto in 5.

Le polveri bagnate dell’attacco giallorosso (e non è una novità visto che in 7 gare sono soltanto 8 le reti complessive segnate) sono allora la causa principale della sconfitta con la squadra di Gasperini ma non l’unica. Certo, le due occasioni clamorose di Abraham (possibile che da fenomeno sia diventato improvvisamente un brocco?) e quella di testa di Shomurodov nei minuti finali gridano vendetta ma stavolta ci si è messo anche l’arbitraggio di Chiffi a mettere dalla parta sbagliata l’andamento della gara.

La gestione dei cartellini e il mancato rigore su Zaniolo per la vistosa trattenuta in area orobica (ha ragione Mourinho, d’ora in poi meglio lasciarsi cadere in area) testimoniano che vincere in 11 contro 12 è molto difficile. Ma non basta.

Ed ecco Gasperini, memore delle due gare dello scorso anno, presentare all’Olimpico un’Atalanta arroccata e poco disposta a concedere spazi alle ripartenze giallorosse. Ne è venuta fuori una gara dove la Roma ha abbinato volontà e aggressione alta a imbarazzanti errori tecnici e di gestione del pallone che hanno spesso vanificato le buone intenzioni. Se si aggiunge l’infortunio di Dybala (affaticamento ai flessori della gamba sinistra) a mezz’ora dall’inizio del match e il conseguente stravolgimento dello scacchiere tattico disegnato da Mourinho (con Matic ancora in campo e costretto agli straordinari) il quadro è completo e la sconfitta di misura immeritata e dolorosa.

Con tutte le conseguenze del caso perché a Milano contro l’Inter, alla ripresa del campionato il 1 ottobre, non mancherà solo Mourinho, prevedibilmente squalificato dopo l’espulsione rimediata per invasione di campo e scenata furente, ma anche la Joya e Pellegrini (rimasto in partita nonostante un dolore al flessore) sono fortemente a rischio. Non si annunciano giorni facili ma la classifica corta aiuta ancora a sperare.

Le pagelle di Roma-Atalanta 0-1

Rui Patricio 5,5, Mancini 5,5 (dall’87’ Zalewski sv), Smalling 7, Ibanez 6,5, Celik 6, Cristante 5,5, Matic 6 (dal 67’ Belotti 5,5), Spinazzola 6, Zaniolo 5,5, Pellegrini 5,5, Abraham 5 (dal 79’ Shomurodov 5,5)

Claudio Fontanini