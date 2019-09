Calciomercato, i migliori svincolati: la top 5

Il gong delle 22 di ieri ha messo fine al mercato estivo, le porte automatiche dell’hotel Sheraton si son portate dietro colpi a sorpresa, trattative estenuanti, affari sfumati e i sogni dei tifosi. Nonostante la fine del mercato però rimane aperta la possibilità di concludere ancora qualche colpo ad effetto in grado di rinforzare la maggior parte delle squadre.

In che modo? Dando una sbirciata nella lista dei giocatori svincolati, ossia quei calciatori rimasti senza contratto liberi di firmare anche dopo la chiusura del mercato. Una lista lunga e corposa, pregna di talento ed esperienza. Fa quasi strano infatti vedere elementi di un certo livello rimasti sul mercato. Di seguito riportiamo i migliori 5.

Calciomercato, i migliori 5 svincolati

Abate

Partiamo dalla difesa, dove trova spazio Ignazio Abate, freschissima conoscenza del calcio italiano. L’esterno è stato infatti uno dei cardini del Milan negli ultimi anni: ora è senza squadra, chi è in cerca di esperienza farebbe bene ad appuntarlo sul proprio taccuino.

Marchisio

Il principino dopo aver lasciato la Juventus non ha trovato fortuna in Russia, ma solo un brutto infortunio ai legamenti che ancora lo tiene lontano dai campi. Il centrocampista ex Juve però è un giocatore di indubbia qualità e potrebbe fare al caso di molte squadre.

Guarin

In Italia se lo ricordano tutti per le sue stagioni con la maglia dell’Inter. Forza fisica, esplosività e un tiro che tagliava l’aria in due. Così Guarin ha sorpreso in Serie A. Ora, dopo l’esperienza in Cina, è rimasto senza squadra e con tanto ancora da dare.

Ben Arfa

Se fosse stato solo per il suo talento a quest’ora probabilmente staremmo parlando di uno dei più vincenti. Purtroppo ha dovuto fare i conti anche con la sua esuberanza caratteriale che tocca vette di aggressività che spesso sconquassano gli spogliatoi, Il francese dopo le stagioni in patria è pronto a rimettersi in gioco: chi vuole rischiare?

Menez

Finta di corpo e dribbling alla velocità della luce. Jeremy Menez è diventato famoso a Roma per il suo talento e la sua incostanza. Ora è libero di accasarsi ovunque.