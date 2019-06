Calciomercato, rumors: clamoroso scambio Donnarumma – Areola?

Voci incontrollate parlano di uno scenario piuttosto suggestivo di calciomercato, che potrebbe riguardare una interessante operazione di scambio tra portieri tra due grandi club, in particolar modo il Milan da una parte e il Psg dall’altra. Per un ruolo determinante, per di più: il portiere.

Si trattarebbe, come si riesce facilmente ad evincere, di uno scambio tra Donnarumma e Areola. Possibile? Fattibile? Solo chiacchiere o verità?

Donnarumma al Paris Saint Germain, clamoroso scambio col Milan? Avanzano i rumors di mercato

Non sembrano esserci molti dubbi circa, in modo evidente, la necessità da parte del Milan di provvedere a tutta una serie di operazioni, principalmente in uscita, per far fronte alle difficoltà imposte dai regolamenti di fair play finanziario che, tra le altre cose, hanno suggerito (a quanto emerso in queste settimane) l’entourage dei rossoneri ad incoraggiare quella “punizione” quasi auto inflitta (cioè l’esclusione dalla prossima Europa League) a fronte della quale poter ottenere, però, al contempo, un maggior lasso di tempo per rientrare dei disavanzi economici.

A questo potrebbe collegarsi, dunque, l’operazione Donnarumma. Novità sembrano poter arrivare addirittura già in giornata per il futuro di Gigio Donnarumma. Destinazione Francia per lui?

Sembrava una indiscrezione di poco conto, eppure nelle ultime ore la pista si è aperta e è tutta da seguire: Gigio Donnarumma al Psg, sembra peraltro su indicazione di Leonardo, con in cambio il numero uno dei parigini Areola al Milan, in aggiunta a un conguaglio.

Si parla anche di cifre: il club rossonero valuta Gigio 50-60 milioni, 30 i milioni del cartellino di Areola. Si tratterebbe, in ogni caso, di una plusvalenza secca per le casse rossonere. E se si chiude entro il 30 giugno, sarà una manna per i vincoli del fair play finanziario.