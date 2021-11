Camera, l’onorevole Trano fa ricorso: “Green pass non serve”

“Il green pass non serve, meglio il tampone”. Raffaele Trano, deputato di Alternativa ed ex-M5S, è tra gli onorevoli che hanno presentato ricorso contro l’obbligo di green pass alla Camera. “Lo abbiamo presentato quasi tutti noi di Alternativa”, spiega all’Adnkronos. “Anzi ne abbiamo presentati due: uno agli organi della Camera per quanto riguarda noi parlamentari e uno alla Corte costituzionale per tutti i lavoratori”.

Ma proprio oggi che tornano i positivi (4 deputati, ndr) a Montecitorio, forse il green pass non sarebbe utile continuare a chiederlo a chi entra nel Palazzo? “Il green pass non serve. Ci sono evidenze scientifiche che dicono che i vaccini attenuano ma non immunizzano dal virus”. E quindi? Se non ti vaccini, sei pure meno immunizzato o no? “E’ molto più efficace fare il tampone. Solo così si ha la certezza di non aver contratto il virus. E la nostra proposta è quella di tamponi gratuiti a tutti”.

“E poi, che senso ha chiedere il green pass per entrare nei luoghi di lavoro, se poi sono appena uscito dalla metro, dove abbiamo viaggiato senza distanziamento e senza che nessuno mi abbia chiesto nulla? Il green pass ha fatto solo danni”. Ora potreste trovarvi a votare in aula il ‘super green pass’, che farete? “Possono fare pure il green pass della Marvel ma noi andremo avanti, questa è una nostra battaglia. Il governo ha sbagliato”.