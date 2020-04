“Campania chiusa per impedire ai tuoi cittadini di farsi curare fuori”, Salvini attacca de Luca

Già nei giorni scorsi, dopo il duro botta e risposta fra Lazio e Lombardia, si è sfiorata la ‘guerra delle Regioni’. Un richiamo all’unità per operare al meglio, in questo senso è stato espresso anche stamane dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

Un appello però non recepito da Matteo Salvini il quale, in risposta all’annuncio del governatore De Luca di voler chiudere i confini della Campania, poco fa è sbottato in un video postato su Fb: “De Luca vuol chiudere la Campania. Ricordo sottovoce al signor De Luca, che l’anno scorso più di 15mila tra uomini e donne sono partiti per farsi curare in Lombardia. Spero che il Signor De Luca non voglia impedire ai suoi concittadini di farsi visitare e curare da altri… Evidentemente De Luca non ha una sanità all’altezza…”.

Speriamo finisca qua, anche perché ‘provocare’ uno come De Luca è ‘pericoloso’ (in termini di dialettica), staremo e vedere…

Max