Campidoglio. Casini-Leoncini (Iv): “Il Comune paghi la bolletta della luce scaduta di Roma Metropolitane”

“Apprendiamo da fonti di stampa della nuova emergenza che sta interessando in queste ore Roma Metropolitane, società da tempo in liquidazione e con i conti pignorati che, in attesa della fusione con Roma Servizi per la Mobilità, rischia addirittura di rimanere al buio, con gli uffici senza corrente, a causa di una bolletta della luce non pagata.

Una vicenda paradossale che si aggiunge alla drammatica situazione dei lavoratori della Partecipata, a cui non sono stati ancora corrisposti gli stipendi degli ultimi tre mesi, nonostante l’approvazione in Aula, il 6 aprile scorso, della nostra mozione urgente che impegnava in tal senso Sindaco e Giunta.

Chiediamo dunque all’Amministrazione di intervenire anche su quest’altro fronte che nel frattempo si è aperto, facendosi carico del pagamento della bolletta arretrata: poche migliaia di euro per evitare il peggioramento ulteriore di una situazione già estremamente compromessa e soprattutto per scongiurare il blocco totale dell’operatività dell’azienda, cosa che sarebbe davvero un danno irreparabile per la città”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Max