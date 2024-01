Campidoglio – F. De Gregorio (Azione): “La bocciatura della mia mozione ‘Food unesco’, genererà il far west nel sito Unesco”

“Sono estremamente delusa per la bocciatura arrivata da parte del partito democratico, peraltro sordo agli appelli dei “cugini” del Municipio I, perché ha letteralmente boicottato la mozione urgente con la quale chiedevo la proroga, per altri tre anni, al divieto di apertura di attività di artigianato alimentare nel sito unesco in modo da tutelare questo prezioso patrimonio.

Nonostante una recente indagine sugli indici di saturazione di rosticcerie, gelaterie e cornetterie abbia dimostrato che esercizi di questo genere, sui quali peraltro l’amministrazione non riesce ad effettuare controlli efficaci, superano di cinque volte il valore medio presente nell’intero territorio capitolino e che tutto ciò va a discapito di vivibilità, conservazione e valore delle aree in cui si trovano, la maggioranza ha preferito continuare ad ignorare questa emergenza, respingendo in maniera secca la mia proposta.

Quanto accaduto oggi in aula è l’ennesima riprova del fatto che l’amministrazione in carica si disinteressa completamente dello stato di degrado in cui versa il centro storico cittadino e preferisce soprassedere sulla tutela di uno dei più importanti siti italiani, dando spazio a un becero far west piuttosto che affidarsi a regole che sarebbero capaci di garantirlo e assicurare un decoro ormai sempre più inesistente”.

Così, in una nota, Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione.

