Candele accese su Whatsapp, cosa significano e come si mettono

Una candela accesa dopo l’altra, tutte in fila, tutte nello stesso giorno. Una coincidenza clamorosa o una catena ben studiata? Ovviamente la seconda ipotesi è quella giusta. È partita ieri, infatti, l’iniziativa ‘la candela della speranza’, che invita chiunque abbia Whatsapp a mettere sul proprio stato una candela accesa.

Ecco spiegato il motivo per cui su Whatsapp c’è stato un proliferare di candele accese. Ma cosa vuol dire questa iniziativa? Lo dice già il nome stesso ‘candela della speranza’, Un piccolo gesto per crederci tutti insieme e per commemorare le vittime del coronavirus.

Candele accese su Whatsapp, come metterla?

La catena che ha avuto un grande successo sarà sicuramente ripetuta in questi giorni, a partire da oggi martedì 24 marzo. Ma come fare per inserire la candela accesa sul proprio stato Whatsapp? Prima di spiegare la procedura esatta è bene chiarire che le foto sullo stato durano solamente 24 ore, poi spariscono. Non sono permanenti e possono essere rimosse in ogni momento.

Per utilizzare la candela sul proprio profilo Whatsapp basta scaricare la foto allegata al messaggio, andare sulla sezione stato, premere l’icona della macchia fotografica e scegliere la foto da poter utilizzare. Lì potrete anche decidere la grandezza e l’angolazione. Una volta scelto tutto il gioco è fatto, anche la vostra candela della speranza ha inizio.