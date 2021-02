Caos sulla Metro A per atto vandalico

Caos sulla Metro A, un atto vandalico su un treno manda in crisi la linea e ennesima mattina di disagi per gli utenti che, dalle 9:10 di quest’oggi, hanno dovuto fare i conti con ritardi e corse saltate e conseguenti assembramenti sulle banchine delle stazioni e nei vagoni, quando Atac ha comunicato rallentamenti alla linea A per un “atto vandalico”.

Stando a quanto emerso un individuo avrebbe azionato il dispositivo di emergenza – danneggiandolo e bloccando i treni. La tratta dalle 9:25 alle 9:35, è stata bloccata.

La riattivazione successiva con “con forti ritardi”, ha costretto gli utenti a affollamenti sulle banchine senza il minimo distanziamento. Resse e caos, vagoni strapieni, stop e ritardi. Un inizio settimana da calvario per chi usa la mobilità metropolitana per raggiungere il posto di lavoro o altri impegni, e solo l’ultimo caso in ordine di tempo di un disservizio che mostra come sempre più spesso il trasporto metro romano assomigli una vera odissea.