Un bimbo di 4 anni è morto a Sciacca, Agrigento, dopo essere caduto da un carro di carnevale che sfilava in città per la sentitissima festa.

In base alla ricostruzione, il bambino sarebbe stato messo sul carro mentre non era in moto, ma quando questo è partito il piccolo sarebbe caduto sbattendo fatalmente la testa. Per il piccolo, portato immediatamente in ospedale, non c’è stato nulla da fare. Le celebrazioni per il carnevale sono state interrotte.