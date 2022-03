Caro benzina, prezzi in calo ma discesa rallenta

(Adnkronos) – Caro carburante, continua la discesa dei prezzi di benzina e gasolio, anche se con meno forza rispetto agli ultimi due giorni. Andamento contrastato per le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati: benzina ancora in calo, gasolio in aumento. Brent sui 101 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di 3 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per IP. Il sistema di rilevazione dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico è ancora in manutenzione. Sulla base delle variazioni odierne dei prezzi consigliati, le medie nazionali dovrebbero assestarsi oggi sui seguenti valori: benzina self service a 2,085 euro/litro, diesel a 2,100 euro/litro. Benzina servito a 2,188 euro/litro, diesel a 2,200 euro/litro. Gpl servito a 0,880 euro/litro, metano servito a 2,255 euro/kg, Gnl 2,116 euro/kg..