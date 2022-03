Caro carburanti, governo studia taglio prezzo benzina e diesel

(Adnkronos) – Caro carburanti, il taglio del prezzo della benzina e del diesel è sul tavolo del governo. Secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi, l’esecutivo sta valutando anche “la possibilità di utilizzare l’extra gettito IVA sui carburanti di questi mesi”. Misure in questa direzione potrebbero essere assunte già in settimana.

Il governo è al lavoro anche per arginare il caro bollette con nuove misure, sempre da assumere forse già in settimana. Il timing è serrato, ma in cantiere ci sono “uno o più provvedimenti che abbiano come obiettivo la rateizzazione delle bollette energetiche e il calmieramento delle bollette energetiche per famiglie e imprese”, riferiscono sempre fonti di Palazzo Chigi.

Tra le altre cose che l’esecutivo sta valutando c’è quella “di intervenire sugli extraprofitti delle imprese di alcuni dei settori interessati, preservando la stabilità della finanza pubblica”.