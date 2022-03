Caro carburanti, sprint del governo per intervenire sui tagli al prezzo della benzina e del diesel. Sono diverse le misure allo studio

Probabilmente già in questi giorni, secondo fonti interne a Palazzo Chigi, entreranno in funzione molteplici misure (ed altrettante sono allo studio), per sostenere l’altrimenti ‘impossibile’ rialzo dei carburanti che, pescatori in primis, sta creando seri problemi ala grande distribuzione su gomma.

Caro carburanti: “Non si esclude anche la possibilità di utilizzare l’extra gettito IVA sui carburanti di questi mesi”

Il caro carburanti impone quanto meno ‘subito’ un intervento del governo, affinché si giunga a un taglio sia del prezzo della benzina, che del diesel.

Così come dicevamo, fra le diverse misure allo studio, non si esclude anche “la possibilità di utilizzare l’extra gettito IVA sui carburanti di questi mesi”. Il tempo stringe, così come i consumi, ridotti al lumicino con gravissime ripercussioni su mercato e dunque, come rimarcano da Palazzo Chigi, in cantiere ci sono “uno o più provvedimenti che abbiano come obiettivo la rateizzazione delle bollette energetiche e il calmieramento delle bollette energetiche per famiglie e imprese”.

Caro carburanti: “Per preservare la stabilità della finanza pubblica, si potrebbe intervenire sugli extraprofitti delle imprese interessate”

Non ultima fra le tante anche quella “di intervenire sugli extraprofitti delle imprese di alcuni dei settori interessati, preservando la stabilità della finanza pubblica”.

Max