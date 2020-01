Caronte & Tourist: tre navi sequestrate dalla Guardia di Finanza

Questa mattina la Guardia di Finanza ha concretizzato il sequestro di tre traghetti della Caronte & Tourist, oltre a beni mobili e immobili, quote della società e denaro per un valore di circa 3 milioni e mezzo di euro. Sulle figure apicali della società pende l’ipotesi di reato di truffa ai fini del percepimento di fondi pubblici, falso ideologico e frode nelle forniture pubbliche.

Le tre navi sono la Pace, la Caronte e l’Ulisse e sarebbero in difficili condizioni strutturali e tecniche, al punto da non essere idonee per il trasporto di persone a mobilità ridotta. “Appare fondato e più che mai attuale il pericolo che la libera disponibilità da parte della società delle navi traghetto Pace, Caronte e Ulisse, adibite al servizio di collegamento marittimo di pubblico interesse per il trasporto di passeggeri, anche a mobilità ridotta, possa ulteriormente aggravare le conseguenze dei reati” hanno scritto i pm di Messina. “Pertanto, allo stato, allo scopo di scongiurare il protrarsi e l’aggravarsi delle condotte accertate e delle loro conseguenze, è assolutamente indispensabile procedere al sequestro dei mezzi navali”.