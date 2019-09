Casal Palocco, su auto rubata scappano al controllo e tentano di investire carabiniere: 2 arresti

Vedono la pattuglia dei carabinieri e scappano tentando di investire un militare, inseguimento per le strade del litorale romano. Tutto è iniziato a Casal Palocco, dove i Carabinieri stavano procedendo ad un normale controllo della circolazione stradale, quando una vettura con a bordo due uomini ha tentato di investire uno dei militari e si è data repentinamente alla fuga. È scattato, quindi, un concitato inseguimento che si è concluso, nel quartiere Infernetto, quando il conducente ha perso il controllo della vettura, uscendo fuori strada. L’uomo, nonostante abbia immediatamente abbandonato il mezzo e fuggito a piedi, è stato comunque bloccato ed ammanettato dai Carabinieri. Anche il complice, che ha tentato di far perdere le proprie tracce entrando in un vicino supermercato, è stato individuato e fermato. I due, entrambi con precedenti penali, sono stati arrestati e ristretti presso la casa circondariale di Roma Regina Coeli in attesa delle decisioni del magistrato, al quale dovranno rispondere dei reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, mentre la vettura –risultata rubata quattro mesi prima a Latina- è stata sequestrata in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.

A Fiumicino, i carabinieri della locale stazione, sono intervenuti in via delle Ombrine, dove era stata segnalata la presenza di una persona che molestava i passanti. Giunti sul posto i militari hanno notato un giovane che, a più riprese, fermava con fare molesto le persone presenti in strada. Alla vista dei Carabinieri l’uomo andava improvvisamente in escandescenza, aggredendoli con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo. L’esagitato, un 20enne di Fiumicino già noto alle forze di polizia, è stato bloccato ed ammanettato. L’uomo, che ha causato lievi lesioni ai militari intervenuti, è stato arrestato per “resistenza a pubblico ufficiale” e sarà accompagnato presso il Tribunale di Civitavecchia per l’udienza di convalida.