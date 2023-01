Caso Orlandi, Nuzzi: “Risata Fedez inadeguata, ero molto in imbarazzo”

(Adnkronos) – “La risata di Fedez era inopportuna, infatti io ero in imbarazzo come risulta palese dalle mie espressioni come dalle frasi che ho detto”. Così il giornalista Gianluigi Nuzzi, ospite a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital. Nuzzi era presente durante la puntata di ‘Muschio Selvaggio’, il podcast di Fedez e Luis Sal, dedicata a Emanuela Orlandi.

Durante la puntata registrata Fedez ha riso dopo aver fatto due battute sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. “A me non piace il black humor, poi ognuno ha i suoi gusti, faccio fatica a capirlo. Ma per un’ora e dieci abbiamo parlato di Emanuela Orlandi a un pubblico di giovanissimi che non erano neanche nati quando Emanuela è scomparsa. Fedez sappiamo com’è come persona”.