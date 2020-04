“C’è tanto da fare e serve manodopera, regolarizziamo gli stranieri”  propone la Boschi

“Io credo che ci possano essere delle attività da aprire subito, per esempio i cantieri: bisogna approfittare di questo momento in cui l’attività è rallentata, per fare manutenzione ai ponti e alle strade delle nostre città, così come alle scuole”.

E’ quanto suggerito da stamane da Elena Maria Boschi.

“Urge manodopera: regolarizziamo i lavoratori stranieri”

Poi la deputata di Italia viva, ha aggiunto che ”Serve manodopera subito e specializzata: se ci sono italiani in grado di farlo con le capacità necessarie ben vengano… ma è necessario ricorrere anche a chi, purtroppo, questo lavoro l’ha fatto finora in maniera irregolare, stranieri che sono già presenti sul nostro territorio“.

Max