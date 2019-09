Celebrity Hunted: Fedez, Luis Sal e Diana Del bufalo si aggiungono a Totti nel cast

Tanti grandi nomi per il reality show su cui Amazon punta moltissimo. Celebrity Hunted è un concept inglese che arriverà presto nel nostro paese nella versione italiana. Nei giorni scorsi è stata annunciata la partecipazione di Francesco Totti anticipata da Chi, ora sono emersi altri nomi per il cast dell’atteso reality: parteciperanno infatti anche Fedez, Luis Sal, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo, in attesa di scoprire il cast completo.

Grandi nomi della televisione e del web per spingere Celebrity Hunted, un programma su cui Amazon punta evidentemente molto considerato il livello dei partecipanti. Oltre a Fedez, rapper e marito di Chiara Ferragni sarnno quindi presenti la presentatrice Diana Del Bufalo e il fenomeno del web Luis Sal: giovane bolognese diventato celebre grazie ai suoi video pubblicati su Youtube.

Celebrity Hunted, cos’è il nuovo reality show di Amazon

Le regole del reality show sono semplici: un gruppo di persone deve fuggire dai ‘cacciatori’ intenzionati a catturarli. I concorrenti dovranno quindi cercare di far perdere le loro tracce grazie all’ausilio di pochi mezzi a disposizione come un kit di sopravvivenza e una carta di credito caricata con lo stretto necessario.

Un format interessante e innovativo, che in Inghilterra è riuscito a catalizzare l’attenzione di milioni di spettatori. Amazon spera che lo stesso successo possa essere riscosso anche in Italia. Per riuscirci sta calando gli assi da 90: dopo Totti ha ingaggiato Fedez, Luis San, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo. E chissà quali altre sorprese ci riserverà.